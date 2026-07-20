Павло Василенко

Фінал чемпіонату світу-2026 між Іспанією та Аргентиною запам'ятався не лише боротьбою за титул, а й відсутністю президента УЄФА Александера Чеферіна. За інформацією DPA, глава європейського футболу свідомо не прибув до Іст-Ратерфорда, що багато хто розцінив як демонстрацію напружених відносин між УЄФА та ФІФА.

Однією з причин такого кроку називають ситуацію навколо американського нападника Фоларіна Балогуна. Перед матчем 1/8 фіналу проти Бельгії ФІФА скасувала його дискваліфікацію після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з очільником організації Джанні Інфантіно.

В УЄФА різко відреагували на це рішення, назвавши його «безпрецедентним, незрозумілим і невиправданим». У європейській федерації заявили, що подібні дії ставлять під сумнів принцип правової визначеності та можуть підірвати довіру до футбольних змагань. Також УЄФА виступає проти ідеї Інфантіно розширити чемпіонат світу з 48 до 64 команд. Чеферін уже назвав таку пропозицію «поганою ідеєю».

Напруження між двома футбольними функціонерами триває вже не перший рік. Раніше Інфантіно пропустив фінал Євро та вирішальний матч Кубка Америки, віддавши перевагу приватному заходу в Індії. Цього разу він був присутній на фіналі ЧС поруч із президентом США Дональдом Трампом.