Павло Василенко

Алжирського вінгера туніського Есперанса Юсефа Белайлі було затримано в аеропорту Руассі-Шарль-де-Голль у Парижі після того, як спровокував інцидент під час рейсу з Нью-Йорка до Франції.

За інформацією французьких ЗМІ, Белайлі повертався після виступу на Клубному чемпіонаті світу та під час польоту у нього стався конфлікт із співробітниками авіакомпанії Air France.

Повідомляється, що сварка сталася через його відмову правильно пристебнути ремінь безпеки дитини, яка подорожувала з нею. Ситуація переросла у словесний конфлікт, спонукавши кабіну екіпажу негайно після приземлення попросити втручання поліції.

У соціальних мережах з'явилися відеоролики, на яких видно, як співробітники поліції супроводжують Белайлі в наручниках та босоніж терміналом аеропорту.

Повідомляється, що його брата, який також був на борту літака, також затримали. Їхні телефони були вилучені для проведення розслідування.

Белайлі провів під вартою кілька годин, як його відпустили. Однак, згідно з французьким законодавством, найближчими днями проти нього можуть бути вжиті правові чи дисциплінарні заходи.

Цей інцидент стався лише за кілька днів після закінчення Клубного чемпіонату світу, де Белайлі та Есперанс вибули на груповому етапі.

Туніський клуб зазнав великої поразки з рахунком 3:0 від Челсі у Філадельфії, що викликало велике розчарування у стані представника Африки.

33-річний Белайлі відомий своїм талантом, але також своїм запальним характером, і він часто опинявся в центрі скандалів. За свою кар'єру він грав у французькій Лізі 1 за Анже, Брест та Аяччо, а також був ключовим гравцем збірної Алжиру, з якою він виграв Кубок африканських націй у 2019 році.