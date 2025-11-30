Полісся на своєму полі здобуло перемогу над луганською Зорею з рахунком 2:0 у матчі 14-го туру чемпіонату України.

Після зустрічі головний тренер гостей Віктор Скрипник зазначив, що результат поєдинку багато в чому залежав від першого голу та висловив подяку своїм гравцям за самовіддачу у другому таймі.

«По-перше, з перемогою привітаємо Полісся. Я вдячний хлопцям за 2-й тайм, ми намагалися цю ситуацію змінити, бігли вперед, хотіли – воно й показувало, що ми домінували в 2-му таймі. На жаль, пропустили в 1-му таймі необов’язковий гол, а так гра була – я не кажу, що рівна, але така, до першого голу. Потім вона відкрилася, і нам треба було вже реакцію показувати.

Так що, ще раз кажу, хлопцям подяка за 2-й тайм, але, сподіваюся, ця поразка зробить нас ще міцнішими, ще кращими», – сказав Скрипник для Футбол 360.