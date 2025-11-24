Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник прокоментував нічию 2:2 у матчі 13 туру УПЛ проти Олександрії.

– Засмучені і хлопці, і ми. Вели в рахунку і одразу пропускали зворотній мʼяч. Кожен може обіграти кожного в цьому сезоні. Глядачам така безкомпромісна боротьба подобається, а для тренера – це занадто.

– Чи є в вас питання до головного рефері та бокових?

– На футболістів і тренерів завжди кажуть в будь-якого рівня командах – треба бути професіоналами та таке інше. Це треба застосовувати і до суддів. Два голи боковий арбітр не бачить. Тільки ВАР підказав. Під час гри проти Металіста 1925 в наші ворота поставили пенальті. Казали – груди, рука. Сьогодні було щось схоже, а рішення були іншими.

– Сьогодні ваша команда забила гол, який судді не побачили спочатку. Після цього гра тривала практично три хвилини, а потім були підказки ВАР та зараховане взяття воріт. Чи було у вас таке в кар’єрі раніше?

– Мʼяч був в грі… Таке в мене перший раз. Але я дивився Бундеслігу. Там хлопці пішли вже на перерву, а після цього їх повернули на поле, сказавши, що треба бити пенальті. Можливо, арбітрам нашим треба більше досвіду, але сьогодні такі рішення заважали, – передає слова Скрипника пресслужба Зорі.

Після цієї нічиєї Зоря посідає шосту сходинку в УПЛ з 20-ма очками, у Олександрії –10 залікових пунктів і 14 місце.