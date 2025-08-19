Основний легіонер Зорі розповів, що змінилось з поверненням Скрипника
Тренер вивчає можливості гравців
близько 1 години тому
Півзахисник Зорі Петар Мічин висловився про друге пришестя Віктора Скрипника на посаду головного тренера. Його слова наводить Football.ua.
Віктор теж, як і Младен, дає нам волю гри. Звісно, є свої вимоги до кожної з позицій, це нормально. Але чогось особливого такого немає. Віктор Скрипник дає нам свободу думки на полі, любить грати з м’ячем, каже кожному, де треба перебувати у своїй позиції в тій чи іншій ситуації. Але він не змушує нас робити щось, що нам не до смаку. Навпаки, знаходить для кожного можливість показати свої найкращі якості, - розповів Мічин.
