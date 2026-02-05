Слот оцінив прогрес Вірца: «Від самого початку був чудовим у цьому компоненті»
Керманич Ліверпуля відзначив прогрес німецького півзахисника в аспекті гри без м'яча
близько 2 годин тому
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився оцінкою прогресу зіркового півзахисника команди Флоріана Вірца. За словами фахівця, гравець помітно покращив свої показники в оборонних діях та пресингу.
«Флоріан Вірц не сильно покращив свою гру з м'ячем, тому що він від самого початку був чудовим у цьому компоненті. А ось без м'яча я бачу в нього серйозний прогрес, як і у деяких інших гравців», — цитує Слота видання The Touchline
Нагадаємо, що 22-річний хавбек перейшов до Ліверпуля перед початком цього сезону, і клуб заплатив за нього рекордні 125 мільйонів євро леверкузенському Байєру. За час виступів за мерсисайдців Вірц провів 32 матчі у всіх турнірах, забив шість м'ячів та зробив вісім результативних передач.
Раніше Арне Слот також давав коментарі щодо майбутнього Вірджила ван Дейка у клубі.