Тренер Галатасарая не вважає, що сенсація суперника Динамо з Ліверпулем має значення в ЛЧ
Саме проти «червоних» жертві киян у Лізі Європи доведеться зіграти в головному єврокубку
близько 3 годин тому
Головний тренер Галатасарая Окан Бурук розповів про шанси своєї команди у матчі другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
Ми гратимемо проти дуже сильної команди, яка добре розпочала чемпіонат Англії та Лігу чемпіонів, навіть незважаючи на поразку в останньому матчі проти Кристал Пелес на вихідних. У таких матчах на своєму полі ми маємо довести свою силу на цьому рівні. Ми гратимемо як Галатасарай і думатимемо як Галатасарай. Нам потрібно чинити сильний тиск, ми маємо змусити суперника це відчути.
Ми пройшли через перехідний період, але тепер Галатасарай має продемонструвати свою індивідуальність, і ми це зробимо. Це мій четвертий рік, і це буде один із найскладніших матчів, які ми коли-небудь грали. Ліверпуль – дуже важлива, успішна команда з успішним тренером. Ми хочемо вийти на поле зі своїми планами та зробити все можливе.
Матч другого туру загального етапу Ліги чемпіонів Галатасарай – Ліверпуль відбудеться у вівторок, 30 вересня на стадіоні Тюрк Телеком Арена у Стамбулі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна на сторінці події Галатасарай – Ліверпуль на Xsport.ua.
Раніше думками щодо гри поділився наставник Ліверпуля Арне Слот.