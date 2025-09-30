Ми гратимемо проти дуже сильної команди, яка добре розпочала чемпіонат Англії та Лігу чемпіонів, навіть незважаючи на поразку в останньому матчі проти Кристал Пелес на вихідних. У таких матчах на своєму полі ми маємо довести свою силу на цьому рівні. Ми гратимемо як Галатасарай і думатимемо як Галатасарай. Нам потрібно чинити сильний тиск, ми маємо змусити суперника це відчути.

Ми пройшли через перехідний період, але тепер Галатасарай має продемонструвати свою індивідуальність, і ми це зробимо. Це мій четвертий рік, і це буде один із найскладніших матчів, які ми коли-небудь грали. Ліверпуль – дуже важлива, успішна команда з успішним тренером. Ми хочемо вийти на поле зі своїми планами та зробити все можливе.