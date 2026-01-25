Слот — про можливий відхід Робертсона: «Мені потрібні всі мої гравці»
Головний тренер Ліверпуля наголосив на важливості шотландського захисника
близько 1 години тому
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот чітко дав зрозуміти, що не має наміру прощатися з Енді Робертсоном у це зимове трансферне вікно, незважаючи на активні переговори гравця з Тоттенхемом.
Наставник червоних зазначив, що за щільного ігрового графіка та травм кожного гравця в команді є місце, тому втрата Робертсона була б серйозним ударом. За даними The Athletic, лондонський клуб, який спочатку планував підписати 31-річного шотландця влітку після закінчення його контракту, вирішив прискорити процес. Команді Томаса Франка потрібне термінове посилення, а досвід та лідерські якості Робертсона особливо цінуються у Північному Лондоні.
«Я думаю, що мені потрібні всі мої гравці. Енді повинен був вийти у перерві, на мою думку. Я знав, що для Мілоша ще 90 хвилин проти дуже інтенсивного Борнмута були неможливими... Останнє, що нам зараз потрібно — це ще одна травма. Попереду багато ігор, і я повинен керувати складом, маючи доступних гравців», — наголосив фахівець.
