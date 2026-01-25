Головний тренер Ліверпуля Арне Слот чітко дав зрозуміти, що не має наміру прощатися з Енді Робертсоном у це зимове трансферне вікно, незважаючи на активні переговори гравця з Тоттенхемом.

Наставник червоних зазначив, що за щільного ігрового графіка та травм кожного гравця в команді є місце, тому втрата Робертсона була б серйозним ударом. За даними The Athletic, лондонський клуб, який спочатку планував підписати 31-річного шотландця влітку після закінчення його контракту, вирішив прискорити процес. Команді Томаса Франка потрібне термінове посилення, а досвід та лідерські якості Робертсона особливо цінуються у Північному Лондоні.