Арне Слот пояснив, чому Ліверпулю складно показувати стабільні результати цього сезону. Наставник червоних прокоментував ситуацію із глибиною складу та розповів, чого, на його погляд, не вистачає команді. Раніше мерсисайдці зазнали поразки у шести з останніх семи зустрічей.

За словами Слота, коли в лазареті опиняються троє чи четверо гравців, у розпорядженні залишається лише 16 футболістів. Він вважає, що складу з 20–21 гравця цілком достатньо, але наголошує на важливості підтримання оптимальної фізичної форми, як це було минулого сезону.

«У нас усе є. Я радий цьому запитанню, бо повністю задоволений командою, рівнем гравців, стратегією та політикою. Проблема — якщо це можна так назвати — у тому, що не всі пройшли повноцінну предсезонну підготовку або отримали травми. Це не виправдання результатів. Багато виїздів із двома днями відпочинку було б важко навіть минулого сезону. Питання не в складі, а в травмах і доступності гравців по ходу сезону», — додав тренер для BBC.

