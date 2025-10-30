Головний наставник Ліверпуля Арне Слот поділився своїми враженнями після вильоту команди з Кубка англійської ліги сезону 2025/26, де в 1/8 фіналу його підопічні зазнали поразки від Крістал Пелес з рахунком 0:3.

«У мене є багато варіантів виправдання, з яких я можу обирати, але реальність така, що немає жодної причини, через яку ми програли п'ять із шести матчів.

Жодна з них не може компенсувати того факту, що ми програли так багато. Зрозуміло, що останні кілька тижнів нам завжди доводилося грати через два дні після останнього матчу, після кожної складної гри в Європі. Якщо подивитися на наступний тиждень, то він буде дуже важливим для нас. Нам потрібна якомога більша кількість доступних гравців. Ви можете бачити це за складом, який виставив сьогодні. Я дав відпочинок лише тим гравцям, які переважно грали минулого тижня. Ось такий склад у нас вийшов.

Це показує, що ми вже маємо кілька травмованих футболістів. З огляду на майбутній важливий тиждень, я вважав, що це найкращий вибір. Крім того, цей клуб завжди давав змогу зіграти у Кубку ліги молодим гравцям з академії. Наш склад, ймовірно, не такий глибокий, як думають люди. Наше сприйняття цього не змінилося».