Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловив невдоволення роботою арбітра після поразки своєї команди у матчі проти Манчестер Сіті. Наставник червоних вважає, що суддя проігнорував очевидне порушення правил у ключовому моменті другого тайму.

В одному з епізодів захисник містян Марк Гехі зупинив прорив Мохамеда Салаха до штрафного майданчика, притримавши єгипетського форварда за футболку. Попри це, рефері не зафіксував фол, що викликало емоційну реакцію тренерського штабу Ліверпуля.

Якщо є епізод, який заслуговує на окрему увагу, то це момент, коли Салах міг виходити сам на сам із воротарем. Кожен, хто був на Енфілді протягом останніх семи-восьми років, добре знає, що для Мо це майже гарантований гол. Судді знову ухвалили рішення не на нашу користь. Вони повинні виконувати свою роботу — наводить слова Арне Слота The Touchline.

Матч завершився перемогою Манчестер Сіті з рахунком 2:1.