Головний тренер Ліверпуля Арне Слот розповів про своє головне різдвяне бажання. Його слова наводить офіційний сайт клубу.

«Той факт, що Ісак деякий час не зможе грати з нами, безперечно, є великим розчаруванням. У момент отримання травми він продемонстрував рухливість та вміння завершувати атаки, тому його відсутність – це великий удар.

Якщо мені дозволять загадати бажання на Різдво, я побажаю Ісаку якнайшвидшого та повного одужання. Тим часом нам доведеться обходитися без нього, а також без інших гравців, які з тих чи інших причин недоступні.

Це одна з проблем сезону, і ми не маємо іншого вибору, окрім як справлятися з ситуацією, а це означає – знаходити рішення і, найголовніше, триматися разом як на полі, так і за його межами», — сказав Слот.