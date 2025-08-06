Головний тренер Пафоса Хуан Карлос Карседо прокоментував перемогу в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо (1:0). Слова фахівця передає Cablenet.

Це була важка гра. Ми поговорили в перерві й вирішили, що можемо виграти матч, якщо скористаємося своїми моментами. Це був дуже важливий і хороший виступ для нашої команди — не найкращий, але один із найзначущіших. Ми довіряємо всім гравцям, навіть Драгоміру, який грав у нападі. Перший тайм був складним, але у другому, з появою Бруну та Андерсона, ми впоралися добре.

Ми дуже задоволені результатом і грою. Було нелегко, але ми проявили терпіння, дочекалися свого моменту й скористалися ним. Попереду ще дуже важкий матч-відповідь, і я хочу привітати Динамо, бо це дуже хороша команда.

Це одна з найважливіших перемог в історії Пафоса. Те, що роблять ці гравці, – це історія. Ми твердо стоїмо на землі, але маємо великі амбіції. Присвячую перемогу нашим уболівальникам – тим, хто був тут, і тим, хто підтримував з дому.

Мені потрібна була швидкість і рух. Я знав, що Динамо починає атаки з глибини, і тому Драгомір із Танковичем активно пресингували попереду.