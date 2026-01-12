Слюбик: «Відсотків на 95 моїм наступним клубом буде чеський Пардубіце»
Захисник Руха підтвердив свій перехід
27 хвилин тому
Центральний захисник Руху Богдан Слюбик підтвердив, що зараз майже повністю визначився з майбутнім клубом і на 95% його наступним кроком стане перехід до чеської Пардубіце. Футболіст додав, що вже найближчим часом розраховує долучитися до тренувального табору команди.
Крім того, Слюбик прокоментував інтерес з боку інших клубів, наголосивши, що саме пропозиція Пардубіце виявилася найконкретнішою та найреалістичнішою. Гравець також розповів про термін майбутнього контракту із чеським клубом, зазначивши, що деталі угоди вже майжеузгоджені. Цитує гравця Sport.ua.
«Відсотків на 95 моїм наступним клубом буде чеський Пардубіце. Перемовини перебувають на фінальній стадії. Я, як кажуть, на валізах й думаю, що скоро вирушу до Чехії, адже вже 1 лютого Пардубіце другу частину сезону розпочне з календарного матчу з іменитою Славією. Тому треба бути у всеозброєнні.
Чи були інші пропозиції? Конкретна тільки від Пардубіце. Ще уточнюється, на який термін підпишу контракт. Це буде для мене новий виклик й впевнений, що не підведу».