Центральний захисник Руху Богдан Слюбик підтвердив, що зараз майже повністю визначився з майбутнім клубом і на 95% його наступним кроком стане перехід до чеської Пардубіце. Футболіст додав, що вже найближчим часом розраховує долучитися до тренувального табору команди.

Крім того, Слюбик прокоментував інтерес з боку інших клубів, наголосивши, що саме пропозиція Пардубіце виявилася найконкретнішою та найреалістичнішою. Гравець також розповів про термін майбутнього контракту із чеським клубом, зазначивши, що деталі угоди вже майжеузгоджені. Цитує гравця Sport.ua.