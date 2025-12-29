Колишній півзахисник збірної Нідерландів і міланського Інтера Веслі Снейдер повернувся до теми вручення Золотого м’яча 2010 року, яка й досі викликає активні дискусії у футбольному середовищі. Нідерландець поділився власним баченням результатів того голосування та ролі Ліонеля Мессі.

Тоді я вважав Ліонеля Мессі найкращим футболістом світу. Це справді було так. Але якщо оцінювати саме рік, то я провів його краще. Думаю, я випередив його за досягненнями. Минуло вже багато років, але обговорення цієї нагороди тривають і досі. Багато хто вважає, що Золотий м’яч мали віддати мені, – наводить слова ексгравця ютуб-канал Andreas Poke.

У голосуванні за Золотий м’яч 2010 року Веслі Снейдер посів четверте місце. Вище за нього фінішували Ліонель Мессі, а також партнери аргентинця по Барселоні Андрес Іньєста та Хаві.

