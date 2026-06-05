Сьогодні відбудуться перші матчі плейоф за право грати в УПЛ
Попереду вирішальні поєдинки сезону
22 хвилини томуПідписатися в
Фото - УПЛ
За два місця в УПЛ боротимуться чотири команди – Кудрівка та Олександрія з Прем’єр-ліги та Лівий берег і Агробізнес з Першої ліги.
- 15:30. Олександрія – Лівий берег
- 18:00. Кудрівка – Агробізнес
Матчі-відповіді відбудуться у вівторок, 9 червня.
Базова дата нового сезону УПЛ – 1 серпня.
Рані стало відомо, що Рух офіційно виключено зі змагань Української Прем’єр-Ліги сезону 2025/26.
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