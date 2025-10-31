Лучано Спаллетті 30 жовтня був призначений головним тренером Ювентуса та проведе свій перший матч на чолі туринців вже 1 листопада проти Кремонезе. Однак саме призначення італійського фахівця вже стало історичним та принесло йому кілька рекордів.

У віці 66 років Спаллетті став віковим наставником в історії Ювентуса, побивши досягнення Мауріціо Саррі, який зайняв цю посаду в червні 2019 року, будучи 60-річним. Раніше Лучано вже перевершив Саррі, коли став найстаршим тренером, який виграв Скудетто, домігшись цього у 64 роки з Наполі.

Крім того, Спаллетті ввійшов до числа лише трьох фахівців, які колись керували одразу трьома грандами італійського футболу — Інтером, Ромою та Ювентусом. До нього це вдавалося лише Джессі Карверу та Клаудіо Раньєрі.

Контракт Спаллетті розрахований до 30 червня 2026 року, при цьому передбачено опцію продовження ще на два сезони, якщо Ювентус зуміє кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.