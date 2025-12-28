Спортивний журналіст Михайло Співаковський розповів, що керівництво київського Динамо вважає, що звільнення Олександра Шовковського варто було здійснити одразу після вильоту команди з кваліфікації Ліги чемпіонів.

При цьому він пояснив, чому керівництво клубу не наважилося на такий різкий крок на той момент.

«Я знаю, що керівництво Динамо зараз вважає, що зміну тренера можна і варто було зробити ще влітку, коли вони програли Пафосу у відборі до Ліги чемпіонів. Це треба було робити тоді, коли була можливість. Але не було потрібних кандидатів», – заявив журналіст Михайло Співаковський на YouTube-каналі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, Шовковський залишався на посаді головного тренера Динамо ще кілька місяців і був звільнений лише 27 листопада. Його місце посів наставник молодіжної команди киян Ігор Костюк. Шовковський очолив клуб 11 грудня 2023 року, змінивши румунського фахівця Мірчу Луческу.

Раніше повідомлялося, що Шапаренко має пропозиції від двох клубів.