Спортивний директор донецького Шахтаря Даріо Срна подякував УЄФА за підтримку українських клубів під час війни, але розкритикував ФІФА за її відсутність.

«УЄФА багато зробив. Чеферін, зокрема, показав, що йому подобається допомагати у скрутних ситуаціях. З іншого боку, ФІФА нічого не зробила, нічого. Вони мали захищати українські клуби та гравців за допомогою закону, але вони цього не зробили. Ми все ще платимо гроші за гравців, яких купили до війни за високу трансферну вартість.

Вони пішли з Шахтаря, скориставшись спеціальним дозволом від ФІФА, і їх контракти не заморожені. За таких обставин ми втратили Тете, Соломона... В них залишалося один-два роки за контрактами, а після цього вони стали вільними агентами», – сказав Срна у коментарі для Marca.