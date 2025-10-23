Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна перед матчем другого туру загального етапу Ліги конференцій проти варшавської Легії поділився думками щодо війни в Україні. Слова менеджера передає Przegląd Sportowy Onet.

Це вже третя війна в моєму житті. Спершу була війна в Хорватії, потім — коли вона почалася в Донецьку 2014 року. Я дуже поважаю цей клуб і не можу його залишити. Я чесний. Легко бути разом, коли все йде добре, але в складнішій ситуації треба показати, хто є справжнім другом, а хто — ні. Я щасливий, що я тут. Сподіваюся, що українці теж будуть щасливими і пишатимуться своєю країною. Люди заслуговують на мир.

Жити в Києві нелегко, але ми до цього підготувалися. Щодня ми молимося за мир і сподіваємося, що він прийде до нас так само, як прийшов на Близькому Сході.

Для нас війна фактично почалася саме 2014 року, коли ми втратили Донбас Арену. Відтоді в нас немає власного стадіону, але Донецьк завжди буде українським. Я не люблю росіян, мені не подобається те, що робить путін. Українці заслуговують на мир. Ми робимо все можливе, щоб вони бодай на мить могли відірватися від цієї реальності. Наш воротар Дмитро Різник втратив брата. Безумовно, нелегко зосереджуватися лише на футболі.

Путін — й***ний дебіл, але колись він мусить закінчити війну. Люди очікують миру, ми граємо матчі на міжнародній арені й хочемо дарувати емоції армії та нашому суспільству.