Стало відомо, чому зірвався трансфер Ніко Вільямса у Барселону
В Іспанії повідомили подробиці
близько 14 годин тому
Видання Sport.es розповіло про вчинок члена Барселони, який завадив досягненню головної мети клубу на трансферному ринку.
Фелікс Таїнта, агент Ніко Вільямса та його брата Іньякі, а також інших гравців Атлетіка Більбао, у червні зустрівся зі спортивним директором Барселони Деку, щоб обговорити можливий переїзд до «Камп Ноу».
Поки Атлетик намагався продовжити контракт з талановитим вінгером, Барселона хотіла пов'язати Ламіна Ямаля з Ніко після того, як обидва влітку виграли Євро-2024 у складі збірної Іспанії.
Керівництво Барселони вирішило, що Таїнта не робить все можливе для прискорення трансферу, тому один із членів каталонської команди вирішив втрутитися безпосередньо і відправив повідомлення Ніко.
Повідомлення, відправлене через WhatsApp, свідчило: «Покиньте Таїнту і знайдіть представника Жорже Мендеша або Піні Захаві». Однак через тісні стосунки братів Вільямс з їхнім агентом, повідомлення не здобуло бажаного ефекту.
Один з гравців Барселони запропонував Ніко змінити агента та довірити свою діяльність португальському суперагенту Жорже Мендешу або ізраїльтянину Піні Захаві, агенту таких гравців, як Крістофер Нкунку, Лерой Сані та Джонатан Та, у якого, як і у Мендеша, гарні стосунки з Барселоною.
Ніко сприйняв цю пропозицію негативно. Це призвело до припинення переговорів з Барселоною та прискорення продовження контракту з Атлетіком з Більбао до 2035 року.