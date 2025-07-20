Павло Василенко

Видання Sport.es розповіло про вчинок члена Барселони, який завадив досягненню головної мети клубу на трансферному ринку.

Фелікс Таїнта, агент Ніко Вільямса та його брата Іньякі, а також інших гравців Атлетіка Більбао, у червні зустрівся зі спортивним директором Барселони Деку, щоб обговорити можливий переїзд до «Камп Ноу».

Поки Атлетик намагався продовжити контракт з талановитим вінгером, Барселона хотіла пов'язати Ламіна Ямаля з Ніко після того, як обидва влітку виграли Євро-2024 у складі збірної Іспанії.

Керівництво Барселони вирішило, що Таїнта не робить все можливе для прискорення трансферу, тому один із членів каталонської команди вирішив втрутитися безпосередньо і відправив повідомлення Ніко.

Повідомлення, відправлене через WhatsApp, свідчило: «Покиньте Таїнту і знайдіть представника Жорже Мендеша або Піні Захаві». Однак через тісні стосунки братів Вільямс з їхнім агентом, повідомлення не здобуло бажаного ефекту.

Один з гравців Барселони запропонував Ніко змінити агента та довірити свою діяльність португальському суперагенту Жорже Мендешу або ізраїльтянину Піні Захаві, агенту таких гравців, як Крістофер Нкунку, Лерой Сані та Джонатан Та, у якого, як і у Мендеша, гарні стосунки з Барселоною.

Ніко сприйняв цю пропозицію негативно. Це призвело до припинення переговорів з Барселоною та прискорення продовження контракту з Атлетіком з Більбао до 2035 року.