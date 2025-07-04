Наваррський вінгер Ніко Вільямс залишається в Атлетіку Більбао — клуб і футболіст офіційно оголосили про продовження контракту до 2035 року. Крапку в трансферній сазі поставило ефектне відео, опубліковане у соцмережах.

На відео Вільямс з’являється біля культового муралу в Баракальдо, де він власноруч наносить напис WIN 2035 (With Inaci and Nico till 2035 - з Іньякі і Ніко до 2035) — символічно заявляючи, що залишається на Сан-Мамесі ще на 10 років разом зі своїм братом Іньякі Вільямсом.

Раніше, в Барракальдо відновили мурал з Іньякі і Ніко Вільямсами, на якому зображення Ніко було замальоване через можливий перехід до Барселони.

Таким чином, Вільямс остаточно закрив двері для переходу до Барселони, про який активно писала іспанська преса останні кілька місяців.