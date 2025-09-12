У п'ятницю, 12 вересня, у рамках п'ятого туру чемпіонату Португалії пройде матч між Бенфікою та Санта-Кларою.

Напередодні зустрічі головний тренер лісабонців Бруну Лаже провів підсумкове заняття, зібравши всіх гравців, які були у його розпорядженні. До розташування клубу повернулися новачки літнього трансферного вікна, футболісти, які виступали за національні збірні, а також ті, хто залишився готуватися на базі команди під час міжнародної паузи.

Свої перші тренування з Бенфікою провів і півзахисник збірної України Георгій Судаков, котрий перейшов із донецького Шахтаря. Під час однієї з вправ, спрямованих на перевірку точності ударів, українець проявив себе найкраще, вразивши не лише партнерів, а й самого наставника своєю технікою та холоднокровністю, повідомляє A Bola.

Після заняття Лаже зазначив, що не став навантажувати Судакова надмірно, адже той нещодавно провів два матчі (173 хвилини) за збірну України. За словами тренера, Георгій зараз перебуває у фазі відновлення після інтенсивної міжнародної паузи.