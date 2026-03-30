Володимир Кириченко

Саудівський Аль-Іттіхад хоче підписати правого вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

33-річний єгиптянин покине мерсисайдців вільним агентом після завершення сезону-2025/26, тому він може безкоштовно приєднатись до саудівського клубу.



Очікується, що Аль-Іттіхад готовий запропонувати Мохамеду зарплату у 100 мільйонів євро на 2 сезони.

Салах вилежить «Ліверпулю» з липня 2017-го, коли перейшов з Роми за 42 мільйона євро. Цього сезону він забив 10 голів та віддав 9 асистів у 34 матчах на клубному рівні.

Раніше Салах оголосив про відхід з мерсисайдського клубу.