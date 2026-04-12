Ямаль став наймолодшим гравцем в історії, який зіграв 100 матчів в Ла Лізі
Вінгер каталонців продовжує оновлювати рекорди
близько 3 годин тому
Барселона перемогла Еспаньйол у домашньому матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії (4:1).
Вінгер каталонців Ламін Ямаль вийшов у стартовому складі своєї команди та відзначився голом і двома асистами.
Ця гра стала 100-ю у Ла Лізі для Ямаля, якому наразі 18 років та 272 дня.
Таким чином, Ламін перевершив рекорд колишнього нападника Реала Рауля, який зіграв 100 матчів у віці 19 років та 284 днів.
В топ-5 також входять Ікер Муніаїн (19 років та 293 дня), Хосеба Ечеберрія (20 років та 177 днів) та Боян Кркіч (20 років та 203 дня).
