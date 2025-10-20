Сергій Стаднюк

Київське Динамо збільшило максимальну квоту глядачів на домашніх матчах до 4333 осіб. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Відтепер більше вболівальників зможуть відвідувати поєдинки Прем’єр-ліги та Кубка України, що відбуватимуться на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського. Розширення квоти стало можливим після технічних робіт із збільшення площі укриття та приведення арени у відповідність до всіх вимог безпеки.

У клубі зазначили, що рішення погоджене з відповідальними органами й ухвалене на підставі Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану. Раніше на трибуни допускали лише 1800 уболівальників.

Водночас команда переживає не найкращий період: уп’яте поспіль зіграла внічию в УПЛ, попри те що вела в рахунку в кожному матчі. У турнірній таблиці кияни мають 17 очок і відстають від Шахтаря, який також втратив бали в дев’ятому турі, на один пункт. Лідирує Кривбас (19 очок).

Наступні домашні матчі Динамо проведе якраз проти Кривбаса в 10-му турі УПЛ і з Шахтарем у 1/8 фіналу Кубка України.