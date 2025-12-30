Голкіпер Манчестер Сіті та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма визнаний найдорожчим воротарем у світі за версією порталу Transfermarkt.

Трансферна вартість італійського футболіста оцінюється у 45 мільйонів євро. Це на п’ять мільйонів більше, ніж у найближчих переслідувачів — Діогу Кошти та Грегора Кобеля, яких Transfermarkt оцінив у 40 мільйонів євро кожного.

Доннарумма приєднався до Манчестер Сіті влітку 2025 року, перейшовши з ПСЖ за 30 мільйонів євро. Паризькому клубу не вдалося домовитися з воротарем щодо умов нового контракту, після чого сторони ухвалили рішення про трансфер.

Чинна угода італійця з містянами розрахована до 30 червня 2030 року. У сезоні 2025/2026 Доннарумма провів 26 матчів у всіх турнірах, пропустив 20 м’ячів та у 14 поєдинках зберіг свої ворота недоторканними.

Раніше, Доннарумма був визнаний найкращим голкіпером світу за версією IFFHS.