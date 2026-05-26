Стало відомо,чи зможе Мессі зіграти на чемпіонаті світу-2026
Легендарний аргентинець отримав травму в матчі МЛС
близько 20 годин тому
Ліонель Мессі / Фото - Yahoo
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі пройшов медичне обстеження після появи дискомфорту, який турбував футболіста після матчу за Інтер Маямі проти Філадельфії в МЛС (6:4).
За інформацією Фабріціо Романо, лікарі не виявили у 38-річного форварда серйозного ушкодження. Очікується, що Мессі буде доступний для участі у матчах національної команди на майбутньому мундіалі.
Цього сезону 38-річний Мессі забив 13 голів та віддав 7 асистів в 16 матчах на клубному рівні.
Раніше стало відомо, що колишній партнер Мессі Неймар травмувався просто перед Мундіалем.