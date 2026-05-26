Володимир Кириченко

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі пройшов медичне обстеження після появи дискомфорту, який турбував футболіста після матчу за Інтер Маямі проти Філадельфії в МЛС (6:4).

За інформацією Фабріціо Романо, лікарі не виявили у 38-річного форварда серйозного ушкодження. Очікується, що Мессі буде доступний для участі у матчах національної команди на майбутньому мундіалі.

🚨 BREAKING: Lionel Messi suffers from discomfort but no serious injury ahead of the World Cup, tests confirm.



Messi, set to be available for Argentina. 🇦🇷 pic.twitter.com/4pWhZjV2FS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2026

Цього сезону 38-річний Мессі забив 13 голів та віддав 7 асистів в 16 матчах на клубному рівні.

Раніше стало відомо, що колишній партнер Мессі Неймар травмувався просто перед Мундіалем.