Володимир Кириченко

Реал розглядає варіанти із запрошенням Массіміліано Алеґрі та Маурісіо Почеттіно на випадок можливої ​​зміни головного тренера. Про це повідомляє L’Équipe.

За даними джерела, становище нинішнього наставника Альваро Арбелоа залишається нестійким через нестабільні результати команди: вильоту з Ліги чемпіонів і практично програних чемпіонських перегонів в Іспанії.

У разі перестановок у тренерському штабі Реал вже опрацьовує можливі кандидатури. Серед пріоритетних варіантів – головний тренер Мілана Массіміліано Алегрі, який працює з Міланом, а також Маурісіо Почеттіно, який на даний момент очолює збірну США.

Нагадаємо, раніше мадридський клуб також розглядав кандидатуру Дідьє Дешама, який залишить збірну Франції після ЧС-2026.

