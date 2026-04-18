Стали відомі імена двох головних кандидатів на посаду наставника Реала
Один із них працює в Італії
близько 1 години тому
Реал розглядає варіанти із запрошенням Массіміліано Алеґрі та Маурісіо Почеттіно на випадок можливої зміни головного тренера. Про це повідомляє L’Équipe.
За даними джерела, становище нинішнього наставника Альваро Арбелоа залишається нестійким через нестабільні результати команди: вильоту з Ліги чемпіонів і практично програних чемпіонських перегонів в Іспанії.
У разі перестановок у тренерському штабі Реал вже опрацьовує можливі кандидатури. Серед пріоритетних варіантів – головний тренер Мілана Массіміліано Алегрі, який працює з Міланом, а також Маурісіо Почеттіно, який на даний момент очолює збірну США.
Нагадаємо, раніше мадридський клуб також розглядав кандидатуру Дідьє Дешама, який залишить збірну Франції після ЧС-2026.
