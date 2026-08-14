Стали відомі всі пари четвертого раунду кваліфікації Ліги конференцій
13 серпня пройшли поєдинки-відповіді третього етапу кваліфікації турніру
Фото: Х
Київське Динамо завершило виступ у Лізі конференцій. Команда Ігоря Костюка в Баку поступилася Карабаху з Азербайджану з рахунком 0:2 (після перемоги 1:0 у першій грі).
Також визначилися всі пари четвертого раунду кваліфікації турніру.
Шлях чемпіонів
- Вікінгур Рейк'явік (Ісландія) – Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина)
- Шемрок Роверс (Ірландія) – КуПС (Фінляндія)
- Дріта (Косово) – Інтер Ескальдес (Андорра)
- Той, хто програє КІ Клаксвік (Фарери) / Лех (Польща) – Рига (Латвія)
- Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – Ларн (Північна Ірландія)
Основний шлях
- Мотервелл (Шотландія) – Фрайбург (Німеччина)
- Гурнік Забже (Польща) – Монако (Франція)
- Інтер Турку (Фінляндія) – Копенгаген (Данія)
- Хартс (Шотландія) – Рапід Відень (Австрія)
- Тромсе (Норвегія) – Брайтон (Англія)
- Хайдук Спліт (Хорватія) – Ракув (Польща)
- Панатінаїкос (Греція) – Градец-Кралове (Чехія)
- Гент (Бельгія) – Хіберніан (Шотландія)
- ПАОК (Греція) – Бранн (Норвегія)
- Аталанта (Італія) – Хапоель Тель-Авів (Ізраїль)
- Мідтьюлланд (Данія) – Рієка (Хорватія)
- Рейнджерс (Шотландія) – Яблонець (Чехія)
- Нордшелланд (Данія) – Санкт-Галлен (Швейцарія)
- Динамо Тирана (Албанія) – Пафос (Кіпр)
- Сьон (Швейцарія) – Аякс (Нідерланди)
- Брага (Португалія) – Аустрія Відень (Австрія)
- Твенте (Нідерланди) – Карабах (Азербайджан)
- Хетафе (Іспанія) – Партизан (Сербія)
- Лугано (Швейцарія) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)
Матчі заплановані на 20 та 27 серпня.
Фінал Ліги конференцій відбудеться 2 червня 2027 року в турецькому Стамбулі на стадіоні «Бешикташ».
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