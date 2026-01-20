Тренер Динамо з фізичної підготовки Віталій Кулиба поділився думкою щодо роботи нового коуча з функціональної підготовки клубу Володимира Клименка. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Було декілька нових вправ. У нас з'явився новий тренер з легкої атлетики, і сьогодні після пробіжки він проводив розминку та давав деякі вправи. Тобто щось було новеньке для гравців.

У цього тренера великий досвід з роботи з легкоатлетами та з футбольними командами. Він може допомогти розвинути швидкісно-силові якості гравців, також має досвід з розвитку функціональної готовності. Я сподіваюся, що він дуже сильно допоможе в нашій роботі та принесе велику користь в майбутньому.

У перший день після приїзду ми провели тестування. І за результатами тестування можна сказати, що більшість гравців добре готувалися у свята, коли мали відпустку, показали непогані результати. Деякі корективи дійсно внесли, вже не буде таких об'ємних робот - буде більше спеціальної роботи. Далі вже будемо бачити.