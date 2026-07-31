Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк підбив підсумки матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького ПАОКа (0:2).

Наставник біло-синіх відзначив, що ключовим фактором поразки стала втрата концентрації перед самою перервою.

За словами Костюка, команда готуватиметься до наступної єврокубкової гри в Польщі, оскільки поки не має змоги проводити домашні матчі в Києві. Слова наводить пресслужба команди.

Сьогоднішній матч виграв один гравець – Константеліас. На жаль, у нас немає виконавця з таким рівнем майстерності. Ми віддали багато сил, у нашої команди є потенціал, і ми розуміємо, за рахунок чого треба покращуватися. Перший тайм можемо занести до активу, коли ми добре грали.

В епізоді з першим пропущеним м’ячем ми недограли, чомусь виявивши недостатню концентрацію. Той же Волошин виключився з гри, хоча до цього все було чудово, ми перебудовувалися, а в цьому Назар недограв – і Константеліас скористався цим, відкривши рахунок.

Ви знаєте, що ми, на жаль, не можемо використовувати власний стадіон і відчувати повноцінну підтримку київських уболівальників. Тож готуватимемося до наступного поєдинку в Любліні.