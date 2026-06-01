Павло Василенко

В Індії прибрали 21-метрову статую футбольної суперзірки Ліонеля Мессі після того, як у понеділок вона небезпечно хиталася через сильний вітер.

Для демонтажу великої статуї капітана збірної Аргентини в Колкаті використовували гідравлічні крани та канати. Потім її вивезли вантажівкою.

«Статую прибрали в понеділок вдень після того, як місцеві жителі поскаржилися, що вона рухається на вітрі», – цитує депутата штату Шарадвата Мукерджі видання AFP.

Гігантський монумент було встановлено у грудні під час туру Ліонеля Мессі по Індії.

A 70ft statue of Lionel Messi in India has been taken down after it was spotted swaying in the wind back in May. pic.twitter.com/y3y0D1cQAh — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 1, 2026

Наразі аргентинський форвард захищає кольори американського Інтер Маямі.

Раніше повідомлялося, що Мессі зможе зіграти на ЧС-2026