Статуя Мессі не витримала: в Індії терміново прибрали монумент аргентинської зірки
Відомі подробиці такого рішення
33 хвилини тому
Фото: SITA
В Індії прибрали 21-метрову статую футбольної суперзірки Ліонеля Мессі після того, як у понеділок вона небезпечно хиталася через сильний вітер.
Для демонтажу великої статуї капітана збірної Аргентини в Колкаті використовували гідравлічні крани та канати. Потім її вивезли вантажівкою.
«Статую прибрали в понеділок вдень після того, як місцеві жителі поскаржилися, що вона рухається на вітрі», – цитує депутата штату Шарадвата Мукерджі видання AFP.
Гігантський монумент було встановлено у грудні під час туру Ліонеля Мессі по Індії.
Наразі аргентинський форвард захищає кольори американського Інтер Маямі.
