Тренерський штаб національної збірної України з футболу на чолі з Андреа Мальдерою визначився зі стартовим складом команди на товариський поєдинок проти збірної Польщі. Ця зустріч стане першою для італійського фахівця на посаді головного тренера синьо-жовтих.

Україна: Трубін — Романчук, Сарапій, Матвієнко, Миколенко — Назарина, Очеретько — Ярмоленко, Циганков, Судаков — Яремчук

Контрольний поєдинок розпочнеться о 18:30 за київським часом на Міському стадіоні у польському Вроцлаві.

Нагадаємо, після протистояння з поляками на підопічних Андреа Мальдери чекає ще один спаринг. 7 червня збірна України поміряється силами з національною командою Данії.

