Став відомий стартовий склад збірної України на товариську гру проти Польщі
Гра розпочнеться о 18:30 за київським часом
близько 1 години томуПідписатися в
Тренерський штаб національної збірної України з футболу на чолі з Андреа Мальдерою визначився зі стартовим складом команди на товариський поєдинок проти збірної Польщі. Ця зустріч стане першою для італійського фахівця на посаді головного тренера синьо-жовтих.
Україна: Трубін — Романчук, Сарапій, Матвієнко, Миколенко — Назарина, Очеретько — Ярмоленко, Циганков, Судаков — Яремчук
Контрольний поєдинок розпочнеться о 18:30 за київським часом на Міському стадіоні у польському Вроцлаві.
Нагадаємо, після протистояння з поляками на підопічних Андреа Мальдери чекає ще один спаринг. 7 червня збірна України поміряється силами з національною командою Данії.
Мальдера — про критерії відбору до збірної України: «Мушу розширити знання про гравців».
Матеріали по темі
Мальдера: «Я дуже поважаю українську культуру і сподіваюся, що народ мене прийме»
близько 22 годин тому