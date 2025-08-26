Михайло Цирук

У четвер, 28 серпня, донецький Шахтар проведе матч-відповідь плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського Серветта. Результат першого поєдинку у Кракові (1:1) дещо розчарував, адже гірники на голову вищі за цю команду, і перемоги над суперниками такого рівня мають бути обовʼязковою програмою для підопічних Арди Турана.

Проте й засмучуватися через такий підсумок точно не варто: по-перше, могло бути й гірше, адже Шахтарю вдалося відігратися лише наприкінці зустрічі. По-друге, попереду ще щонайменше 90 хвилин протистояння (сподіваємося, Шахтар у них вкладеться), які розпочнуться за рівного загального рахунку. Тож жодних проблем у донеччан наразі немає: потрібно буде просто вийти на поле та довести свою перевагу на практиці.

Захист зовсім не вражає

І це ще доволі мʼяко сказано. Так, в останніх семи матчах в усіх турнірах донецький клуб пропускав лише у двох, але ж пропустив він там чотири голи, перевиконавши всі норми у грі з Карпатами (3:3), та й помилок оборони, що не завершувалися пропущеними мʼячами, теж вистачало: варто лише згадати неймовірний шанс Швідерського наприкінці першого матчу з Панатінаїкосом, коли уникнути поразки допоміг неймовірний сейв Різника.

Пропускати від Серветта було зовсім не обовʼязково та дуже небажано. Однак гірники дозволили супернику забити надзвичайно простий та швидкий мʼяч, який суттєво вплинув на хід поєдинку. Цей гол дозволив аутсайдеру віддати ініціативу, сісти в оборону та відбиватися - саме те, що й було потрібно супернику.

Тож цілком можливо, що саме через цю секундну втрату концентрації ми й досі маємо живу інтригу в протистоянні, і Шахтар не може поставитися до цього поєдинку як до контрольного. Саме тому, аби не псувати нерви собі та вболівальникам, дуже важливо не допускати таких слабкостей у майбутній грі.

Що сталося з реалізацією?

Не менше питань, ніж до оборони, останнім часом є й до атаки Шахтаря. Увага до атакувальних футболістів помаранчево-чорних завжди буде підвищеною, адже на захисників, на відміну від нападників, не витрачали десятки мільйонів євро.

А в матчі проти Севретта у цих багатомільйонних бразильців виникли проблеми з реалізацією моментів. Нагод було достатньо, а гол лише один, та й забив його не хтось з групи атаки, а Валерій Бондар.

Напад Шахтаря взагалі не забиває досить давно. Востаннє хтось з його представників відзначався голом ще три гри тому - в матчі з Карпатами, а після цього забивали лише захисники: Вересу - Конопля та Тобіас, а Серветту - вже згаданий Бондар.

Звісно, зараз не хочеться шукати в цьому якусь тенденцію і робити проблему. В одному конкретному матчі мʼяч завжди може не захотіти йти у ворота, тож це не біда. Головне, аби справа справді була у фортуні, а не в тому, що бразильці Шахтаря ставляться до суперників, які їх не надто заводять, з певною легковажністю. Якщо зі ставленням все буде гаразд, тоді все буде добре й з результатом.

Загалом, попри невдалий для Шахтаря результат, перший поєдинок лише підтвердив, що таку команду Шахтар повинен проходити, навіть за всіх своїх кадрових проблем, яких на старті сезону справді було достатньо. Як і у випадку з Ільвесом, тут зійдуться команди зовсім різного рівня, і відсутність будь-кого з гравців гірників не повинна вплинути на загальну картину протистояння.

