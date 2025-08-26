Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже прокоментував чутки про можливий інтерес клубу до півзахисника Шахтаря Георгія Судакова та вінгера Леванте Карлоса Альвареса, наголосивши, що поки не готовий розкривати деталі потенційних трансферів.

«Я не буду говорити про трансферний ринок, особливо напередодні матчу Ліги чемпіонів», – цитує його A Bola.

У сезоні-2025/26 Судаков провів за донецький клуб сім офіційних матчів, відзначившись однією результативною передачею. За даними Transfermarkt, вартість хавбека становить 32 мільйони євро, що робить його найдорожчим гравцем української Прем'єр-ліги.

Контракт Георгія із Шахтарем розрахований до 31 грудня 2028 року.