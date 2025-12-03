Судаков став найкращим гравцем Бенфіки у чемпіонаті Португалії за важливим показником
Український хавбек має найкращу оцінку в команді
близько 8 годин тому
Український півзахисник Георгій Судаков очолив список найкращих гравців лісабонської Бенфіки в рамках португальського чемпіонату сезону 2025/26, згідно з даними аналітичного ресурсу Goal Point.
Середній бал 23-річного гравця складає 6,59 – найкращий показник серед усієї команди. Найближчими переслідувачами у рейтингу йдуть Фредрік Аурснес (6,38), Ніколас Отаменді (6,18) та Енцо Барренечеа (6,13).
Судаков виступає за португальський клуб на умовах річної оренди з обов'язковим викупом контракту у донецького Шахтаря. У поточному сезоні півзахисник провів 16 матчів за орлів, відзначившись трьома забитими голами та двома асистами.
