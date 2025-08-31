Судаков: «Вболівальники Бенфіки неймовірні»
Український хавбек подякував фанатам «орлів»за підтримку
близько 2 годин тому
Український півзахисник Георгій Судаков завершив перехід із донецького Шахтаря до португальської Бенфіки.
У своєму першому інтерв'ю як гравець лісабонського клубу 22-річний футболіст поділився враженнями від атмосфери та підтримки фанатів Бенфіки.
«Хочу сказати, що вболівальники неймовірні, я відчув це останніми днями у своєму Instagram та Twitter. Це було неймовірно. Дуже дякую, я це дуже ціную.
Хочу подякувати, бо вже відчув підтримку цих фантастичних уболівальників. Хочу рости разом із уболівальниками та цією великою командою», — заявив Судаков для клубної пресслужби.
За час своєї кар'єри в Шахтарі Судаков зіграв 148 матчів, у яких відзначився 35 забитими м'ячами та 26 асистами. Разом із донецьким клубом півзахисник виграв п'ять трофеїв: двічі ставав чемпіоном України (2023, 2024), двічі піднімав над головою Кубок країни (2024, 2025), а також завоював Суперкубок України у 2021 році.