Український півзахисник Георгій Судаков завершив перехід із донецького Шахтаря до португальської Бенфіки.

У своєму першому інтерв'ю як гравець лісабонського клубу 22-річний футболіст поділився враженнями від атмосфери та підтримки фанатів Бенфіки.

«Хочу сказати, що вболівальники неймовірні, я відчув це останніми днями у своєму Instagram та Twitter. Це було неймовірно. Дуже дякую, я це дуже ціную.

Хочу подякувати, бо вже відчув підтримку цих фантастичних уболівальників. Хочу рости разом із уболівальниками та цією великою командою», — заявив Судаков для клубної пресслужби.