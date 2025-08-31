Трансфер Судакова один з найдорожчих в історії українського футболу
Ексхавбек Шахтаря посідає шосту сходинку
40 хвилин тому
Георгій Судаков/фото: Бенфіка
Георгій Судаков офіційно поповнив лави португальської Бенфіки. За даними ЗМІ, Шахтар отримав за свого півзахисника близько 27 мільйонів євро.
Ця угода увійшла до топ-10 найдорожчих трансферів в історії українського футболу.
Нагадаємо, абсолютним рекордсменом залишається Михайло Мудрик, який у сезоні 2022/23 перебрався із Шахтаря до лондонського Челсі за 70 мільйонів євро.
Топ-10 найдорожчих трансферів українських футболістів
- 70.00 млн євро – Михайло Мудрик (2022/23, з Шахтаря до Челсі)
- 63.00 млн євро – Ілля Забарний (2025/26, з Борнмута до ПСЖ)
- 43.88 млн євро – Андрій Шевченко (2006/07, з Мілана до Челсі)
- 35.00 млн євро – Олександр Зінченко (2022/23, з Манчестер Сіті до Арсеналу)
- 30.50 млн євро – Артем Довбик (2024/25, з Жирони до Роми)
- 27.00 млн євро – Георгій Судаков (2025/26, з Шахтаря до Бенфіки)
- 25.00 млн євро – Дмитро Чигринський (2009/10, з Шахтаря до Барселони)
- 25.00 млн євро – Андрій Ярмоленко (2017/18, з Динамо до Боруссії Дортмунд)
- 23.91 млн євро – Андрій Шевченко (1999/00, з Динамо до Мілана)
- 23.50 млн євро – Віталій Миколенко (2021/22, з Динамо до Евертона)