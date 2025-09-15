Судаков зіграє в стартовому складі Бенфіки в Лізі чемпіонів проти Карабаха
Бруну Лаже готовий довіритися українцю
близько 1 години тому
Георгій Судаков/фото: Бенфіка
Український півзахисник Георгій Судаков може вперше вийти у стартовому складі лісабонської Бенфіки, повідомляє Record.
За даними джерела, наставник португальського клубу Бруну Лаже всерйоз розглядає варіант включити 23-річного хавбека в основу на поєдинок Ліги чемпіонів проти Карабаха, який відбудеться у вівторок, 16 вересня.
Нагадаємо, Судаков перебрався до Бенфіки із донецького Шахтаря на правах оренди з обов'язковим викупом. Загальна сума угоди для португальців становитиме 27 мільйонів євро.
