Український півзахисник Георгій Судаков може вперше вийти у стартовому складі лісабонської Бенфіки, повідомляє Record.

За даними джерела, наставник португальського клубу Бруну Лаже всерйоз розглядає варіант включити 23-річного хавбека в основу на поєдинок Ліги чемпіонів проти Карабаха, який відбудеться у вівторок, 16 вересня.

Нагадаємо, Судаков перебрався до Бенфіки із донецького Шахтаря на правах оренди з обов'язковим викупом. Загальна сума угоди для португальців становитиме 27 мільйонів євро.

Раніше Судаков прокоментував свій дебют за Бенфіку.