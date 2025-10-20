Суперник Динамо в єврокубках втратив важливого гравця
Олів'є Нтшам пропустить поєдинок другого туру проти підопічних Олександра Шовковського
30 хвилин тому
Пройде матч другого туру основного етапу Ліги конференцій, у якому зустрінуться турецький Самсунспор та київське Динамо.
Напередодні цієї зустрічі турецька команда зіткнулася із серйозною втратою — півзахисник Олів'є Нтшам отримав травму та був змушений залишити поле у другій половині матчу чемпіонату Туреччини.
Нтшам пройде детальне медичне обстеження, проте вже відомо, що він не зіграє проти чемпіонів України. За попередніми даними, у 29-річного хавбека м'язове ушкодження.
Цього сезону Олів'є виходив на поле у всіх матчах команди і в десяти з дванадцяти ігор відігравав повні 90 хвилин.
У першому турі Самсунспор на виїзді здолав польську Легію (1:0), тоді як команда Олександра Шовковського на номінальному домашньому полі поступилася англійській Кристал Пелас (0:2).
