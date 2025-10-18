Захисник Динамо Денис Попов після нічиєї у матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги проти Зорі (1:1) поділився думками щодо причин серії з п'яти втрачених перемог у чемпіонаті. Слова гравця передає пресслужба клубу.

Важко сказати, що саме відбувається, не можу назвати якусь одну причину. Але, гадаю, це вже не випадковість, а закономірність, на жаль, у негативному сенсі. Ця нічия рівнозначна поразці. Повторюся, складно однозначно визначитися, у чому причина. Я щойно повернувся, десь тиждень потренувався, зіграв матч. Вважаю, пропущений гол – мій. Це я помилився, коли його забивали, не втримав нападника. Але Будківський хороший, досвідчений форвард, було непросто його стримати.

Особливого акценту на останні хвилини перед грою не робили. Просто налаштовувалися, як завжди, як перед кожним поєдинком – на перемогу. Але ці останні хвилини... не знаю, як наче хтось зурочив. П’ять матчів поспіль без перемог – я такого не пам’ятаю.

Не знаю, що буде далі. Відверто скажу, навіть страшно дивитися у таблицю. Якби я знав точну причину того, що відбувається, я б її вам назвав. Але зараз мені дуже важко це зробити.

У роздягальні тиша. Повна тиша. А що тут скажеш? Після бою кулаками не махають. Ми знову оступилися, знову впали обличчям у бруд. Лише на полі можна щось довести, але у нас не виходить це зробити.