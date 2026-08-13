Суркіс, Біловар та Герреро. Динамо оголосило стартовий склад на матч з Карабахом
Поєдинок незабаром розпочнеться
Фото: ФК Динамо
Сьогодні пройде матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, у якому азербайджанський Карабах на своєму полі прийме київське Динамо.
Головний тренер української команди Ігор Суркіс оголосив стартовий склад на цю гру.
Динамо: Суркіс, Дубінчак, Михавко, Біловар, Сич, Рубчинський, Бражко, Редушко, Лонвейк, Герреро, Пономаренко.
Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом.
У першій зустрічі команда Костюка здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0.
Якщо Динамо зможе пройти Карабах, наступним суперником біло-синіх стане переможець протистояння Твенте – ДАК 1904.
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