Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував у інтерв'ю DIGI Sport чутки щодо потенційного продажу нападника Владіслава Бленуце після скандальних репостів у соцмережах та відсутності результативних дій у перших матчах за киян.

Владіслав Бленуце є і залишиться футболістом нашого клубу, інші варіанти навіть не можуть обговорюватися. Тільки ті, хто є недружніми до Динамо, можуть вигадувати різні нісенітниці. І справа не лише в тому, що ми вже виплатили Крайові понад половину суми трансферу, передбачену контрактом, а й у тому, що Влад — футболіст із справжніми якостями голеадора, яких нам украй бракує в атаці київського клубу.

До того ж хлопець має характер, він амбітний, товариський і дружній — ці риси вже відзначили його партнери по команді. Румунські футболісти, які раніше виступали за Динамо Київ, Флорін Чернат і Тібі Гіоане, були беззаперечними гравцями основи протягом 9 і відповідно 10 років. Ми так само впевнені, що й Бленуце зможе багато років успішно грати в Києві, забиваючи чимало голів.