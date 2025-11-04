Президент Динамо Ігор Суркіс висловився щодо боротьби за чемпіонство після поразки у матчі 11-го туру УПЛ проти Шахтаря (1:3). Слова бізнесмена передає пресслужба клубу.

Зараз багато хто коментує, як грає команда. Хтось каже, що добре, хтось – що погано. Я пригадую команду Мирона Богдановича Маркевича, яка грала з «Наполі» в Києві та пройшла до фіналу. Я був на тому матчі. Тоді по грі «Дніпро» і близько не переважав «Наполі», але переміг на характері 1:0, на вольових, і команда заслужено раділа після фінального свистка. Вони пройшли до фіналу, де цілком могли переграти «Севілью». Ви мені скажіть, якби «Севілья» була так само обіграна, як і «Наполі», маючи величезну ігрову перевагу, хтось сьогодні пригадав би це? Ніхто. Це футбол.

Професійні люди, які щось тямлять у футболі, не мають оцінювати гру по одному тайму. Треба оцінювати всю гру в комплексі. Звісно, «Шахтар» був мотивований, створив більше моментів. Але ж це ще нічого не означає. Так, вони могли забити більше, а могли і взагалі не забити, якби не помилка в обороні на стартових хвилинах. А тоді могли би ми відкрити рахунок – і все склалося б зовсім інакше. Це футбол. Не можна стверджувати, що ця команда сильніша і тому переможе – так не буває.

Ми в жодному разі не збираємось опускати руки. Ми будемо боротися за чемпіонство. Але якщо у Премʼєр-Лізі і надалі буде таке суддівство – це не матиме сенсу. Це марна справа. Подібне суддівство вбиває всю інтригу.

Чомусь всі звертають увагу тільки на київське «Динамо». А чи не треба звертати увагу на ЛНЗ, який обіграв «Шахтар» із рахунком 4:1? Чи не було там випадково нашого втручання? Нас ні в чому не звинувачують? Чому на сьогоднішній день чудова команда у Ротаня, чому «Шахтар» їх не обіграв?