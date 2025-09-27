Головний тренер Карпат Владислав Лупашко прокоментував сенсаційну нічию в матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги проти Динамо (3:3). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Якість гравців Динамо дуже висока, вона неймовірна. Це сильно відчувається, коли ви зустрічаєтесь з ними раз на півроку. Вони легко створюють моменти. Потрібно відсувати гру від своїх воріт. Я казав це і у грі проти Шахтаря. Такі команди розбираються з суперниками на маленькому клаптику поля. В цілому я думаю, що наші гравці сьогодні мали дуже добрий вигляд на фоні такого суперника.

Можна багато говорити про гру. Можна грати 3:3, всю гру обороняючись, десь здобувати результат на стандартах… Але ви бачили перший тайм – на м’ячі ми були більше за суперника. Ми контролювали гру, відрізали їх, грали між ланками, залучали опорного півзахисника, створювали моменти. Думаю, що і Динамо не звикло до такого типу опору.

Ми намагались збільшити перевагу за 2:0. Футболісти хотіли цього. Багато можна говорити, але це Динамо не програє у чемпіонаті вже протягом півтора року. Вони мали сьогодні програти, я в цьому переконаний. Коли ми забили другий гол, ми не зупинилися. На рівні чемпіонату України це дуже сильна команда. Те, що вони не можуть показати результату в єврокубках – наслідок складних переїздів. Це неймовірно важко. Важко тренеру будувати тренувальний процес, гравцям тримати себе в тонусі. Це не легко.

Коли рахунок став 2:3 подумав про те, що потрібно забити третій гол. Якщо думати про те, що ми перемагали 2:0 – ми втратили очки, а не здобули їх. А якщо згадати, що забили на останній хвилині, то здобули. Це риторична відповідь.

Як на мене, сьогоднішній склад Динамо був сильнішим у компоненті дій при стандартах в обороні. З’явились голодні гравці. Важко сказати, що така команда як Динамо стає більш слабкою після заміни одного-двох гравців. Це сильний та вмотивований склад.Це вже третя втрата очок для Динамо в українській Прем’єр-лізі поспіль. Більш того, кожна з них – з пропущеними м’ячами на останніх хвилинах.