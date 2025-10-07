Павло Василенко

Мадридський Реал знову у центрі гучного скандалу – клуб ухвалив рішення офіційно скоротити назву свого культового стадіону. Відтепер замість історичного «Сантьяго Бернабеу» арена називатиметься просто «Бернабеу».

Рішення, яке вже розкололо фанатів навпіл, пояснюють прагненням до простоти й комерційної привабливості. У клубі зазначають: і гравці, і тренери, і вболівальники вже давно звикли говорити просто «Бернабеу», тож настав час закріпити це офіційно.

Для керівництва – це крок до сучасності. Для багатьох прихильників – зневага до спадщини людини, яка зробила Реал великим. Адже ім’я Сантьяго Бернабеу – це не просто табличка на фасаді, а ціла епоха в історії мадридського футболу.

Попри критику, клуб наполягає: нова назва звучить лаконічно, легко запам’ятовується та краще працює у цифрову добу. Та для старшого покоління фанатів Реала це рішення залишається болісним нагадуванням, що навіть у футболі святині можуть змінюватися.