Шведський форвард Максиміліан Ібрагимович, син легендарного Златана Ібрагимовича, офіційно приєднався до нідерландського Аякса. Про це повідомила пресслужба амстердамського клубу.

Аякс досяг домовленості з Максиміліаном Ібрагимовичем та Міланом щодо переходу 19-річного нападника на правах оренди. Угода розрахована на шість місяців — до завершення поточного сезону — та передбачає опцію викупу футболіста.

Максиміліан Ібрагимович народився 22 вересня 2006 року в шведському Лунді. У 2022 році він перебрався з академії Гаммарбю до молодіжної структури Мілана. Протягом останніх шести місяців правоногий нападник виступав за Мілан Футуро — другу команду клубу, яка грає в італійській Серії D.