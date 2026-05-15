Син Хацкевича став комерційним директором черкаського ЛНЗ
22-річний ексфутболіст змінив сферу діяльності
29 хвилин тому
Артем Хацкевич, син віцепрезидента Полісся Олександра Хацкевича, став комерційним директором ЛНЗ. Про це повідомив офіційний сайт клубу.
14 травня черкаський клуб повідомив, що 22‑річний колишній гравець юнацьких команд київського Динамо обійняв посаду комерційного директора.
Також керівником селекційної служби ЛНЗ призначено 49‑річного Олега Гараса – ексгравця Карпат та Львова, а також колишнього керівника департаменту скаутингу й селекції Руха. У львівському клубі Гарас працював із 2020 року.
Зазначимо, що Хацкевич-молодший завершив кар’єру гравця у 2023 році після виступів за клуб Споє Прага у 5-му дивізіоні Чехії. У сезоні-2021/22 він також зіграв 5 матчів за Десну U-19.
Нагадаємо, ЛНЗ представить Україну у Лізі конференцій наступного сезону.
