У рамках чемпіонату MLS відбулася зустріч між Клубом де Фут Монреаль та Остіном, де господарі здобули перемогу з рахунком 3:2.

На дев'ятій хвилині український вінгер Геннадій Синчук забив свій перший гол у лізі, відкривши рахунок та подарувавши Монреалю перевагу. Гості невдовзі зрівняли результат, але під завісу першої половини знову пропустили.

У другому таймі Прінс Овусу реалізував пенальті, зміцнивши лідерство канадців. Остін зумів скоротити розрив, але уникнути поразки так і не вдалося.

Синчук провів на полі 69 хвилин, відзначившись не лише дебютним м'ячем, а й попередженням. Український захисник Олександр Сваток зіграв за Остін повний матч.

Major League Soccer (MLS), 24 серпня

Клуб де Фут Монреаль – Остін – 3:2

Голи: Синчук, 9, Сілі, 45+3, Овусу, 66 (пен) – Узуні, 40, Вулфф, 70

Раніше повідомлялося, що 18-річний український форвард оформив дубль у чемпіонаті Італії.